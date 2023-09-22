Підприємець переправив щонайменше 10 чоловіків за кордон

Поліція Львівщини викрила приватного підприємця з Червонограда, який організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Задокументовано щонайменше десять таких фактів. 54-річному червоноградцю повідомили про підозру.

«Підприємець, який займався вантажними перевезеннями, приймав "клієнтів" до себе на роботу, що дозволяло їм перетнути кордон як водії вантажівок. Після цього вони залишалися за кордоном, а підприємець повертався в Україну за черговим "працівником". Правоохоронці задокументували щонайменше десять фактів незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку», – повідомили 22 вересня у Нацполіції Львівщини.

54-річному мешканцю Червонограда повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі встановлюють додаткові обставини, клієнтів та спільників підприємця.