Затриманий вносив ухилянтів у систему «Шлях»

СБУ та поліція викрила канал незаконного виїзду військовозобов’язаних, який організував 47-річний мешканець Львівщини з кримінальним минулим. Його затримали під час отримання грошей від клієнтів 30 серпня у Дрогобичі, однак СБУ та поліція повідомили про це лише 8 вересня.

«Раніше судимий чоловік з кримінальним минулим залучив до своєї схеми ще трьох посібників. Зловмисники забезпечували незаконний виїзд за межі нашої держави особам призовного віку. Для цього ділки створили фіктивну фірму, яка нібито надавала послуги міжнародних перевезень. А потенційних втікачів оформляли на роботу під виглядом водіїв далекобійників з метою їхнього подальшого незаконного виїзду за кордон», – повідомили у СБУ Львівської області.

Такі послуги обходились клієнтам у 3500-6000 євро, ціна залежала від терміновості виїзду.

Організатора схеми затримали під час одержання 1000 євро авансу. Решту частини він мав отримати після успішного перетину кордону ухилянтом. Затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та взяли під варту. Під час обшуку у нього виявили й іншу валюту.

фото СБУ

У поліції додали, що 47-річний мешканець Дрогобицького району раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. Поліція готує підозри й іншим учасникам схеми.