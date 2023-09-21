Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області виніс вирок Володимиру Пастернаку, який створив Telegram-каналу про місця роздачі повісток у Коломийському районі. Чоловіка визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ та інших військових формувань, та призначили п’ять років тюрми, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, Володимир Пастернак у липні 2022 року, перебуваючи у Коломиї, створив та адміністрував Telegram-канал, де публікував інформацію про місця вручення повісток у Коломийському районі. У цьому каналі також рекламували аналогічні Telegram-канали з інших регіонів.

Володимира Пастернака обвинувачували у перешкоджанні діяльності ЗСУ та інших військових формувань. На думку правоохоронців, незважаючи на те, що інформація про вручення повісток поширювалась не лише обвинуваченим, діяльність Telegram-каналу була можлива через його злочинний умисел.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянув суд, який визнав Володимира Пастернака винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ та інших військових формувань, призначивши йому п’ять років тюрми, однак суд звільнив його від відбуття покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.