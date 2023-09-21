Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок айтівцю з Черкащини Вадиму Олексієнку, який підробив документи про свою непридатність для військової служби та спробував виїхати з ними за кордон. За підробку документів суд призначив чоловіку 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, у Вадима Олексієнка з Черкащини наприкінці серпня 2023 року виникло бажання незаконно виїхати за кордон. Він на власному комп’ютері підробив тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії, внісши відомості щодо визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Вранці 11 вересня Вадим Олексієнко спробував виїхати до Польщі за підробленими документами. Однак у пункті пропуску Краківець – Корчова прикордонники виявили підробку.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений є фізичною особою-підприємцем. За даними бізнес-пошукової системи YouControl, основний вид діяльності Вадима Олексієнка – це комп’ютерне програмування. Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за фактом підробки документів та використання підроблених документів, свою провину він визнав.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали справи та визнала обвинуваченого винним у підробці документів, призначивши йому 17 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.