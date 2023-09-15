Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок Петру Яцишину, який підробляв документи для себе та інших чоловіків призовного віку та переправляв їх за кордон. Слідство встановило, що обвинувачений переправив понад 10 чоловіків до Польщі за підробленими документами. Суд призначив Петру Яцишину покарання у вигляді п’яти років тюрми, але звільнив від відбування цього покарання, замінивши його трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, Петро Яцишин у травні 2022 року підробив пенсійне посвідчення на своє ім’я, яке містить неправдиві дані щодо встановлення інвалідності третьої групи. Надалі чоловік неодноразово використовував підроблений документ для виїзду за кордон.

Окрім цього, Петро Яцишин допомагав і іншим чоловікам призовного віку виїздити за кордон під час воєнного стану. Петро Яцишин разом зі спільницею, матеріали щодо якої виділені у окреме провадження, виготовляли ухилянтам підроблені посвідчення про призначення пенсії по 3 групі інвалідності. Після отримання підроблених документів від своєї спільниці Петро Яцишин сам перевозив чоловіків до Польщі через пункт пропуску Рава-Руська – Гребенне на власному авто Volkswagen Transporter. Таким чином більше 10 чоловіків виїхали за кордон з підробленими документами.

У травні 2023 року Петро Яцишин самотужки виготовив підроблений документ для одного зі своїх клієнтів. Чоловік використав дані управління соціального захисту населення Червоноградської РДА та виготовив для ухилянта посвідчення інваліда 3 групи. Петро Яцишин спробував вивезти чоловіка за кордон на своєму авто Volkswagen Transporter, у якому також перебувала дружина обвинуваченого. На кордоні Петро Яцишин узяв у них документи, але зробив виправлення у контрольному талоні, змінивши кількість людей, що їдуть цим авто, із трьох на двох. Обвинувачений надав прикордонникам лише свої документи та документи дружини, спробувавши таким чином уникнути перевірки даних ухилянта. Однак його викрили прикордонники.

Під час досудового розслідування прокурор і обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.

Справу розглянув суддя Руслан Зеліско, який визнав Петра Яцишина винним у підробці документів та незаконному переправленні людей через кордон. Суддя призначив обвинуваченому п’ять років тюрми, однак звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що днями мешканця Миколаєва на Львівщині ув’язнили на три роки тюрми, бо він не прийшов у військкомат після отримання повістки. Однак інший суд на Прикарпатті призначив дрібний штраф посадовцю військкомату, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку.