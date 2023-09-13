Суд визнав винним у недбалому ставленні до військової служби майора Андрія Фелісєєва

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у недбалому ставленні до військової служби майора Андрія Фелісєєва, який безпідставно виключав офіцерів запасу з військового обліку. За вчинене суд призначив військовому дрібний штраф – 2465 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, майор Андрія Фелісєєва працював на посаді начальника відділення офіцерів запасу і кадрів одного з військкоматів. Після початку повномасштабної війни він безпідставно виключив з військового обліку 16 офіцерів запасу з подальшим правом для них виїздити за кордон. Офіцери запасу були виключені з військового обліку без оформлення та затвердження 16 Регіональною ВЛК свідоцтв про хворобу за станом здоров’я.

На засідання суду Андрій Фелісєєв не прийшов та подав заяву, у якій визнав свою провину. Посадовця звинуватили у недбалому ставленні до військової служби.

Справу розглянув суд, який визнав майора винним у вчиненні адмінправопорушення, та призначив покарання у вигляді 2465 грн штрафу.