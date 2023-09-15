Миколаївський районний суд Львівщині виніс вирок місцевому мешканцю, який проігнорував отриману повістку та не прийшов у військкомат. Михайло Г. у суді визнав свою провину в ухиленні від мобілізації, суд призначив йому покарання – три роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, уродженець Миколаєва Львівської області Михайло Г. наприкінці квітня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Надалі чоловіку вручили повістку про необхідність з’явитись у військкомат для відправлення на службу, однак чоловік проігнорував її.

Щодо Михайла Г. порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації. Прокурор клопотав про призначення обвинуваченому покарання у вигляді трьох років тюрми. У суді Михайло Г. визнав свою провину, однак відмовився від дачі показів. Обвинувачений погодився із покаранням, про яке клопотав прокурор. Чоловік є раніше не судимим та має неповнолітню дитину.

Справу розглянув суддя Володимир Павлів, який дослідив усі матеріали справи та визнав обвинуваченого винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання у вигляді трьох років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.