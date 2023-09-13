Тячівський районний суд Закарпатської області виніс вирок військовозобов’язаному, який отримав повістку та не прийшов у військкомат. Івана Г. судили за ухилення від мобілізації, він визнав свою провину, але заявив, що не хоче служити в ЗСУ. Суд призначив йому три роки ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, Іван Г. у вересні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Після цього він отримав повістку з вимогою з’явитись у військкомат для проходження служби, однак чоловік її проігнорував.

У судовому засіданні Іван Г. визнав свою провину та розповів, що його зупинили на дорозі та одразу відвезли для проходження ВЛК (військово-лікарської комісії). Він був визнаний придатним для служби і наступного дня йому вручили повістку з вимогою прийти для відправки на службу.

«Він на збірний пункт не з’явився через страх за своє життя. Крім того у нього були сімейні обставини, через які він не міг іти служити. Ці обставини існують і на сьогодні, тому служити у ЗСУ не бажає. Займається волонтерською діяльністю, доглядає за людиною з інвалідністю», – цитують покази обвинуваченого у вироку суду.

Справу розглянув суд, який визнав Івана Г. винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.