Погруддя Григорія Геврика скинули з постаменту вночі на 20 серпня

Уночі на неділю, 20 серпня, у Дрогобичі на Львівщині невідомі повалили пам’ятник героєві Радянського Союзу Григорію Геврику. Міська рада заявила про акт вандалізму в поліцію, адже рішення про демонтаж пам’ятника не приймала. Мер Дрогобича Тарас Кучма вважає, що винуватці мають бути встановленні та публічно пояснити свої дії. Учасник робочої групи з декомунізації при Львівській ОВА, військовослужбовець Антон Петрівський називає позицію мерії Дрогобича «ватною». Він переконаний, що українці мають право здійснити такі дії, якщо цього не робить влада.

«Раніше Григорій Геврик був увіковічнений у Дрогобичі, як герой радянського союзу. За понад тридцять років незалежності він не потерпів жодної наруги. Відтак дивує те, що постамент дрогобичанину Геврику зруйнували саме тепер, після проведених заходів українізації», – йдеться в повідомленні Дрогобицької міськради.

Українізацією радянського пам’ятника в мерії називають зміну напису «Герой Радянського Союзу» на «Герой Другої світової війни» та демонтаж радянської зірки.

Мер Дрогобича Тарас Кучма пояснив ZAXID.NET, що мерія досі не демонтувала пам’ятник Григорію Геврику, оскільки з’явилися дані про його участь в національно-визвольній боротьбі до моменту служби в радянській армії. З цього приводу мерія звернулася до Інститут національної пам’яті та очікувала офіційної відповіді.

«Були звернення його родичів і друзів, які показали архівні документи, що він був бандерівцем, служив в УПА. Там дуже складна історія», – каже мер. З його слів, це єдиний з радянських пам’ятників в Дрогобичі, який не зносили, «тому що були сумніви».

«Ми забрали зірку з пам’ятника, мали прибити нову табличку, вивчити трошки історії. Він народився в Дрогобичі, і дуже багато людей знали його родину. Раптом хтось не дочекався і сталася така ситуація», – додає Тарас Кучма.

Після повалення пам’ятника мерія звернулася в поліцію. «Це ж вандалізм, мої хороші. Це неправильно. Навіть, якщо він і підлягає під знесення, ми це повинні зробити офіційно, нормально. А вночі, тихенько – так не робиться. Дрогобич – патріотичне місто. А тут так підленько, вночі, о 1:00 завалили. Як голова міста я цього не сприймаю», – заявляє мер.

На його думку, поліція має встановити винуватців знесення. «Вважаю, що потрібно взяти пояснення: яка мета, чому», – переконаний він.

Пам'ятник Григорію Геврику в Дрогобичі до та після повалення (фото Романа Тиса та Декомунізації Львівщини)

Учасник робочої групи з декомунізації при Львівській ОВА, військовослужбовець Антон Петрівський розповідає, що йому невідомо, хто повалив пам’ятник Григорію Геврику в Дрогобичі, але він підтримує такі дії.

«Тут все дуже просто і зрозуміло. Це герой Радянського Союзу і пам’ятник Геврику поставила Москва для пропаганди радянської держави і радянської окупаційної армії. Міська влада і деякі активісти вважають, що пам’ятник не можна зносити, оскільки Геврик до Червоної армії брав участь у національно-визвольному русі. Але при цьому залишають пам’ятник в радянській окупаційній формі», – сказав Антон Петрівський ZAXID.NET.

Безглузним, на його думку, є і зміна таблички на пам’ятнику: «Що таке герой Другої світової війни? Це якась аморфна величина з паралельної реальності».

Антон Петрівський вважає, що дії та аргументи влади Дрогобича щодо пам’ятника «виглядають по-ватному».

«Якщо Дрогобицька міськрада не зносить цей пам’ятник своїми силами в законний спосіб, то українці мають право власними силами це здійснити, адже мають право позбуватися окупаційних маркерів на нашій території. У майбутньому історія покаже, хто був правий. Як це було з усіма, хто зносив пам’ятники Леніну ще того, як це стало мейнстрімом і на той момент було незаконним явищем», – підсумовує учасник робочої групи з декомунізації.

За офіційною біографією, Григорій Герик народився в Дрогобичі. З вересня 1944 року воював в радянській армії, був командиром відділення кулементників. Загинув у бою на території Чехії у віці 19 роців, прослуживши близько семи місяців. Посмертно нагороджений званням героя Радянського Союзу, орденами Леніна та орденами Слави. Пам'ятник Григорію Геврику в Дрогобичі на розі вул. Горішньої Брами та Завіжної був встановлений у 1970 році.