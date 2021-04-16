Чоловік продавав у місті метадон, що підтвердили обшуки у йього квартирі

Поліцейські взяли під варту 30-річного наркоторговця з Дрогобича. Чоловік підозрюється у збуті метадону. Під час обшуків у нього вдома 15 квітня виявили наркотик та гроші, отримані від його продажу.

«Правоохоронці вилучили пакети з речовиною жовтого та білого кольорів, пластикову форму з кристалами білого кольору, шприци з невідомою речовиною, ваги, металеві кастети, газовий балончик, електрошокер, штик-ніж, понад 64,5 тисячі гривень та інші речові докази», — повідомили у поліції Львівщини.

За інформацією слідства, 30-річний мешканець Дрогобича реалізовував наркотичну речовину «метадон» на території міста.

Йому повідомили про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наркотики вилучили на експертизу.