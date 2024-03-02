На алеї розмістили пам’ятні знаки загиблим захисникам

У Дрогобичі у парку імені Степана Бандери створили алею Героїв. Урочисто її відкрили у п’ятницю, 1 березня. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Алею Героїв створили з ініціативи художниці Христини Соломчак, яка є дружиною полеглого воїна Руслана Сіксоя. На алеї розмістили пам’ятні знаки загиблим захисникам – вихідцям з Дрогобицької громади. З них відвідувачі можуть дізнатися більше про життя та загибель військовослужбовців.

Саму конструкцію декорували вишиваним орнаментом та птахами, вони символізують душі воїнів, які віддали свої життя за Україну.