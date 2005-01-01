У Дрогобичі водій ВАЗу збив 14-річну школярку

У середу, 10 січня, близько 11:20 на вул. Сагайдачного у Дрогобичі водій ВАЗу, 34-річний мешканець Дрогобича, збив на пішоходку, 14-річну місцеву дівчину. Про це інформує відділ комунікацій Національної поліції у Львівській області.

«Внаслідок автопригоди вона отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги дитина повернулася додому. Поліцейські встановлюють обставини ДТП», - повідомляють у прес-службі поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.