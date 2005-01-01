На Львівщині водій Volkswagen на смерть збив 61-річну пішоходку

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 10:133880

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На Львівщині водій Volkswagen на смерть збив 61-річну пішоходку
фото Varta1
29-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішоходку, мешканку міста Городок

У середу, 10 січня, ввечері на перехресті у Судовій Вишні водій Volkswagen Transporter на смерть збив 61-річну жінку, яка переходила дорогу. Про це повідомив працівник ГУ Нацполіції Львівщини Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

Інформацію про ДТП підтвердили ZAXID.NET у Мостиському відділенні поліції. За словами оперативного чергового Володимира Качмара, від отриманих травм жінка померла на місці події.

У Національній поліції Львівщини розповіли, що дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 21.20 на автодорозі Львів – Шегині у місті Судова Вишня, Мостиського району. Як встановили поліцейські, водій автомобіля 29-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішоходку, мешканку міста Городок.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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