Від отриманих у ДТП травм у лікарні помер 23-річний мешканець Жовківщини

Автомобіль ВАЗ збив пішохода у с. Гійче на Львівщині

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 12:303780

До теми

Пішохід, якого на Жовківщині 9 січня збив автомобіль ВАЗ, від отриманих травм помер у лікарні. Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 9 січня о 5:05 на вул. Центральній у с. Гійче, Жовківського району.

«Як встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 21043», 21-річний мешканець Жовківського району, скоїв наїзд на пішохода, 23-річного жителя цього ж району. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Львівщині загинули двоє пішоходів ZAXID.NET
У ДТП на трасі Львів-Краковець загинув водій легковика та постраждали четверо пасажирів ZAXID.NET
У ДТП на Самбірщині постраждали четверо дорослих та троє дітей ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук