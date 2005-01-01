Від отриманих у ДТП травм у лікарні помер 23-річний мешканець Жовківщини

Пішохід, якого на Жовківщині 9 січня збив автомобіль ВАЗ, від отриманих травм помер у лікарні. Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 9 січня о 5:05 на вул. Центральній у с. Гійче, Жовківського району.

«Як встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 21043», 21-річний мешканець Жовківського району, скоїв наїзд на пішохода, 23-річного жителя цього ж району. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.