Вулиця Стрийська у Дрогобичі на скріншоті Google maps за 2015 рік

Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради 15 грудня оголосив тендер на капітальний ремонт дороги по вул. Стрийська у Дрогобичі. За інформацією із сайту Prozorro, очікувана вартість закупівлі – 85,5 млн грн. Гроші на ремонт передбачені з міського бюджету. Початок аукціону, розпочнеться 25 грудня, тоді виберуть фірму-підрядника. Завершити роботи планують 15 березня 2025 року.

Згідно тендерної документації, у Дрогобичі хочуть відремонтувати відрізок дороги від вул. Лесі Українки до вул. Винниченка, його протяжність 1,1 км.

«Там передбачена вся заміна комунікацій, починаючи від водопровідної мережі і частина колектора каналізаційного. Плюс повністю заміна всього каналізаційного колектора для відведення талих та дощових вод, тому там така ціна. Ну і сама проїжджа частина – магістральна вулиця регульованого руху в місті Дрогобич, там проїжджа частина має ширину до 9 метрів. Одна з найбільш інтенсивних вулиць, і проблемних», – розповів ZAXID.NET перший заступник департаменту міського господарства Тарас Кучманич.

До того ж планують повністю замінити всі мережі водопостачання та каналізацій, реконструювати дорожнє покриття, прокласти каналізаційні труби, обштувати тротуари та пішохідні дорожіки, а також велодоріжки.