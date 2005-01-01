У Дрогобицьку районі виявили незаконну вирубку 115-ти дерев

У Дрогобицькому районі виявили незаконну вирубку 115-ти дерев. Про це 5 червня повідомили на сайті Держекоінспекції у Львівській області.

Вирубку дерев виявили під час перевірки екоінспекторами території Доброгостівської сільської ради за межами населеного пункту в урочищі «Ясиновець». Там незаконно вирізали пні від 115 дерев різних порід.

Сума збитків, заподіяних державі цією вирубкою, становить 113 тис. грн. Матеріали перевірки скерували у Дрогобицький відділ поліції ГУ НП у Львівській області для встановлення винних.