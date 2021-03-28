На трасі у Бродівському аварії сталася масштабна ДПТ з трактором, двома лековими автомобілями та мікроавтобусом

У неділю вранці, близько 11:00, на трасі у селі Дуб’є, що неподалік Бродів зіткнулися трактор, мікроавтобус та два автомобілі. В аварії постраждали троє людей. Цю інформацію ZAXID.NET розповіли у прес-службі обласної поліції.

Як встановили слідчі 30-річний водій Volkswagen їхав зі Львова у сторону Києва. Коли він обганяв трактор, який рухався попереду, то зіткнувся з ним. Через це Volkswagen вилетів на зустрічну смугу руху, де зіткнувся спершу з автомобілем Opel, а потім і з мікроавтобусом Mercedes.

За кермом Volkswagen був мешканець Жовківського району, після аварії чоловіка госпіталізували. Також постраждав 49-річний водій Opel і ще пасажирка цього авто, вік якої невідомий.

Мікроавтобусом Mercedes керував 55-річний мешканець Львова, він в аварії не постраждав. Також не отримав травм і водій трактора, мешканець села Дуб’є, 1965 р.н.

Поліція проводить розслідування цієї ДТП та встановлює обставини, вже відомо, що усі водії були тверезими.