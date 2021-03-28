АЗС у Дрогобичі, де автомобіль зіткнувся з цистерною газу

Вночі суботи, 27 березня, у Дрогобичі водій, який керував Audi A6, в’їхав у цистерну з газом на АЗС мережі «WOG». У цистерні було кілька тонн пропан-бутану. Через зіткнення стався витік газу, але працівники станції вчасно його перекрили, повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Інцидент трапився вночі, близько 22:30. На АЗС «WOG», що на вул.В.Великого, заїжджав автомобіль Audi A6. Водій не впорався з керуванням і в’їхав у цистерну з газом. У цистерні було 8,5 тонн пропан-бутану.

На станції стався витік газу, але працівники встигли вчасно перекрити закріпну арматуру і зупинити витік газу.

На місце події не викликали ані пожежників, ані поліцейських. Тому не відомо хто керував автомобілем, ані обставин цієї ДТП, повідомили журналістам у поліції Дрогобича.

P.S. Згодом прес-служба поліції Львівщини повідомила журналістам, що на місце таки виїжджала група реагування патрульної поліції. Вони склали на порушника, мешканця Дрогобича, два протоколи. Один за порушення правил дорожнього руху, інший – за водіння у стані алкогольного сп'яніння.