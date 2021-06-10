Водій мопеда виїхав на зустрічну

У середу, 9 червня, в с. Перекалки, що належить до Добротвірської громади Червоноградського району, загинув водій мопеда. Він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою.

ДТП трапилася близько 18:00 на вул. Миру, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

«Мешканець смт. Добротвір 1967 року народження, керуючи мопедом Mustang, виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes. Водій мопеда від отриманих травм загинув на місці», – вказано у повідомленні.

За кермом автомобіля був 48-річний мешканець Волинської області. Слідчі встановлюють обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху).