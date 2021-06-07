На Львівщині внаслідок ДТП загинув неповнолітній тернополянин, який керував мотоциклом. У вихідні внаслідок двох ДТП, які сталися на Львівщині, загинули водії мотоцикла та скутера. Обидві смертельні ДТП за участі водіїв двоколісного транспорту сталися у Золочівському районі. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Одна смертельна ДТП сталася у ніч із суботи на неділю, 6 червня, на дорозі із с. Нем'яч Золочівського району в напрямку с. Загір’я Зборівського району Тернопільської області. Близько 1:30 водій мотоцикла Lifan, мешканець Тернополя 2005 року народження, не впорався з керуванням, внаслідок чого мотоцикл перекинувся. Від отриманих травм підліток загинув на місці події.

Інша ДТП відбулася 6 червня, близько 14:30 між селами Нижники та Козаки Золочівського району. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, водій скутера Suzuki, рухаючись із с. Нижники в напрямку с. Козаки, не впорався із керуванням, впав із скутера та помер на місці події. За кермом був мешканець с. Погарисько Добросинсько-Магерівської територіальної громади Львівського району 1988 року народження.

Поліція встановлює обставини двох ДТП.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 49 дорожньо-транспортних пригод, дев’ять із них – з потерпілими. Внаслідок ДТП троє осіб загинули, ще 17 отримали травми.