Відбулося зіткнення автомобілів Renault Megane та Volkswagen Passat

У неділю, 5 січня, на автодорозі «Західний обхід міста Львова», неподалік села Сокільники, трапилася ДТП. Внаслідок автозіткнення є постраждалі та загиблий. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Renault Megane, яким керував 35-річний львів’янин, та Volkswagen Passat під керуванням 24-річного жителя Львова.

Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів та пасажир Renault Megane, 60-річний львів’янин, отримали тілесні ушкодження, їх доставили до медичних закладів. Незважаючи на зусилля медиків, пасажир легкового автомобіля помер у лікарні.

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За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.