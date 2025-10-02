Смертельна аварія сталася у січні 2025 року біля «Епіцентру» в Сокільниках

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок львів’янину Андрію Шмареву, який за кермом легковика Renault Megane вчинив смертельну ДТП на об’їзній дорозі Львова поблизу «Епіцентру» в Сокільниках. У результаті аварії загинув його 60-річний батько – пасажир цього легковика.

За матеріалами справи, 5 січня 2025 року близько 16:00 35-річний Андрій Шмарев за кермом Renault Megane перед поворотом ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Passat, який рухався у зустрічному напрямку.

У результаті порушення ПДР сталася аварія, в якій загинув 60-річний пасажир Renault Megane.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він розповів, що разом з ним в автомобілі на передньому пасажирському місці сидів його батько, вони їхали в ТРЦ «Епіцентр».

Суддя Дмитро Кукса визнав Андрія Шмарева винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 ККУ) та призначив йому покарання – три роки позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, призначивши рік випробувального терміну. Вирок ще може бути оскаржений.