У ДТП на Житомирщині загинув військовий, який їхав на власне весілля

Загиблий отримав відпустку і повертався додому

В ДТП на трасі Житомир-Бердичів загинув 33-річний військовослужбовець 72-гої окремої механізованої бригади Олександр Ліщук. За повідомленням прес-служби оперативного командування «Північ», трагедія сталася 15 серпня, коли загиблий отримав відпустку і повертався додому.

«В ЗСУ з 2005 року, на фронті з 14-го. Разом із своїм 2 батальоном захищав Маріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах коло окупованого Докучаєвська, в 2016-2017 році - у Верхньоторецькому. Головний сержант батальону, дуже добросовісний, зараз теж перебував в зоні виконання бойової задачі на Луганщині», - розповіли у командуванні.

У прес-службі командування розповіли, що загиблий мав вагітну наречену і сьогодні планував відсвяткувати власне весілля.