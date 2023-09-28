Водія вивільняли з деформованого авто

На трасі Київ – Чоп, поблизу селі Дітківці Золочівського району, 27 вересня зіткнулися вантажні автомобілі ЗІЛ 130, Mercedes-Benz Actros та легковий автомобіль ВАЗ 2106. Рятувальники вивільняли 40-річного водія ВАЗ 2106 з деформованого авто. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що травми отримав також 46-річний пасажир.

«До місця події направили пожежно-рятувальне відділення міста Броди. Внаслідок ДТП травмувався 40-річний водій автомобіля ВАЗ та його 46-річний пасажир. Водій був затиснений деформованими конструкціями автівки. Рятувальники за допомогою гідророзтискача та гідроножиць вивільняли чоловіка з металевої пастки. Чоловіків із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Бродівську центральну міську лікарню», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Місце ДТП біля села Дітківці (Фото ДСНС)

Також рятувальники запобігли загорянню й відключили акумуляторну батарею на легковому автомобілі. Обставини та причини аварії наразі з'ясовують правоохоронці.