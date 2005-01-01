У ДТП у Пустомитівському районі травмувались п’ятеро людей

СуспільствоЮлія Лавришин, 24 грудня8950

До теми

У ДТП у Пустомитівському районі травмувались п’ятеро людей
фото прес-служби ДСНС у Львівській області
Постраждалих у ДТП з авто витягали рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць.

Ввечері у суботу, 23 грудня, на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Підбірці Пустомитівського району у ДТП постраждало п’ятеро людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про ДТП на лінію «101» надійшло о 21:49. Автомобіль Renault Logan зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter T5. Внаслідок ДТП травмовано обох водіїв та трьох пасажирів автомобіля Volkswagen Transporter T5. Їх із травмами різних ступенів важкості доставлено в лікувальні заклади Львова.

Постраждалих з авто витягали рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць.

Обставини події встановлюються.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У ДТП з каретою «швидкої» у Львові травмовано трьох людей ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук