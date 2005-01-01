У ДТП у Пустомитівському районі травмувались п’ятеро людей

Постраждалих у ДТП з авто витягали рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць.

Ввечері у суботу, 23 грудня, на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Підбірці Пустомитівського району у ДТП постраждало п’ятеро людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про ДТП на лінію «101» надійшло о 21:49. Автомобіль Renault Logan зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter T5. Внаслідок ДТП травмовано обох водіїв та трьох пасажирів автомобіля Volkswagen Transporter T5. Їх із травмами різних ступенів важкості доставлено в лікувальні заклади Львова.

Постраждалих з авто витягали рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць.

Обставини події встановлюються.