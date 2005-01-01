У ДТП з каретою «швидкої» у Львові травмовано трьох людей

На вул. Городоцькій у ДТП перекинулась "швидка"

В ніч на неділю, 24 грудня, на вул. Городоцькій у Львові відбулась ДТП за участі автомобіля «швидкої». Є травмовані. Про це повідомила прес-служба ЛМР з посиланням на інформацію «гарячої» лінії міста.

Інформація про ДТП на «гарячу» лінію міста надійшла о 01:06. Автопригода за участі «швидкої» трапилась на вул. Городоцькій поблизу Мотозаводу.

Внаслідок ДТП три людини зазнали травми середнього ступеня важкості.

На фото, які у спільноті «Варта1» опублікував співробітник поліції Ігор Зінкевич, видно, що карета «швидкої» перекинулась на бік після зіткнення з автомобілем Geely.