Після ДТП на Кільцевій дорозі Львова госпіталізовано двох людей

На Кільцевій дорозі Львова поблизу села Зубра зіткнулися Opel Vectra та ВАЗ -2107.

У суботу, 23 грудня, на Кільцевій дорозі Львова поблизу села Зубра зіткнулися Opel Vectra та ВАЗ -2107. Водія та пассажира госпіталізували. Про це ZAXID.NET повідомила речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

«Близько 06:30 поблизу села Зубра зіткнулися Opel Vectra, яким керував 19-річний мешканець Пустомит, та ВАЗ-2107 під керуванням 41-річного мешканця Перемишлянського району. Водія та пасажира ВАЗ госпіталізували», – сказала Світлана Добровольська.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, кваліфікувавши його за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Таке порушення карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 тис. грн до 8,4 тис. грн), або виправними роботами на термін до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права впродовж трьох років керувати транспортними засобами або без такого.

Слідчі встановлюють обставини ДТП.