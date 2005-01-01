У ДТП з рейсовим автобусом на Стрийщині постраждали п'ятеро людей

Одного з водіїв рятувальники звільнили за допомогою гідравлічних ножиць

СуспільствоЮлія Лавришин, 23 грудня12260

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У ДТП з рейсовим автобусом на Стрийщині постраждали п'ятеро людей
фото прес-служби ДСНС у Львівській області
У ДТП з рейсовим автобусом на Стрийщині постраждали п'ятеро людей

У ДТП з рейсовим автобусом у селі Дуліби Стрийського району постраждали п'ятеро людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

ДТП трапилась у суботу 23 грудня вранці. О 07:41 до рятувальників надійшло повідомлення про зіткнення автомобіля ВАЗ 2126 та рейсового автобуса, що курсував за маршрутом Стрий – Колодниця.

Внаслідок ДТП травмовано п’ятеро осіб: водія автомобіля ВАЗ-2126, водія автобуса та трьох пасажирів автобуса. Постраждалі з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані в Стрийську центральну районну лікарню.

Рятувальники 8 ДПРЧ м. Стрий за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля, та відключили акумуляторну батарею аби запобігти займанню автівки.

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