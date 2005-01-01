У лікарні помер водій автобуса, який потрапив у ДТП поблизу Дрогобича

Від отриманих травм водій автобуса помер у лікарні

У четвер, 21 грудня, близько 18:00 помер 45-річний водій автобуса «Еталон», якого доставили у реанімаційне відділенні лікарні після ДТП. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Нагадаємо, 21 грудня, близько 6:30 поблизу села Солонське на автодорозі Львів-Східниця зіткнулися вантажівка та автобус. За кермом автобуса «Еталон» перебував 45-річний львів’янин, автомобілем «Газель» керував 29-річний житель району. Після дорожньо-транспортної пригоди водій «Еталону» та семеро його пасажирів звернулися за медичною допомогою. Водія автобуса довелося виймати з кабіни за допомогою групи рятувальників. Його госпіталізували у реанімаційне відділення Дрогобицької лікарні, де близько 18:00 чоловік помер.

На момент ДТП в автобусі «Еталон» знаходилося 8 осіб, які внаслідок події отримали травми та були госпіталізовані. Станом на 6:00 п’ятниці, 22 грудня, семеро осіб у стані середнього ступеня важкості перебувають на лікуванні в нейрохірургічному відділенні лікарні. Також двом постраждалим було надано медичну допомогу на місці події.

Проводяться слідчі дії з метою встановлення винуватця даної ДТП.