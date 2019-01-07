У двох ДТП на Прикарпатті двоє людей загинули, ще 11 травмувались
Суспільство — Я.І., 7 січня11470
ДТП у селі Лісний Хлібичин
У понеділок, 7 січня, у селі Лісний Хлібичин, що на Коломийщині, унаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса Volksvagen T4 та легковика KIA Ceed загинула одна людина, ще шістьох госпіталізували у важкому стані. Як інформує видання «Курс», у лікарні померла пасажирка KIA.
За попередніми даними, водій автомобіля KIA виїхав на смугу зустрічного руху. Що стало причиною такого маневру – з'ясовують слідчі. У водіїв візьмуть кров на перевірку стану сп'яніння, але наразі за їх життя борються медики.
Ще одна аварія трапилась поблизу Івано-Франківська. Там на автомобільному мості з села Угринів до Ямниці зіткнулися легковик та пасажирський мікроавтобус. Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще шестеро отримали травми. Обставини аварії з'ясовуються.
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