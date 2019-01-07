Унаслідок сильних снігопадів в Альпах загинуло семеро людей

Синоптики прогнозують посилення опадів снігу на наступні дні

СвітЯ.І., 7 січня13080

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Унаслідок сильних снігопадів в Альпах загинуло семеро людей
фото APA
У результаті снігопадів сотні людей залишились заблокованими в горах

Щонайменше семеро людей загинули в Альпах унаслідок сильного снігопаду минулими вихідними, а на лижних курортах Австрії, Німеччини та Італії попередили про високий ризик лавин, інформує BBC.

У горах Форарльберг в Австрії в двох сходженнях лавин загинули двоє німецьких лижників. Ще один лижник загинув у районі Понгау, поблизу Зальцбурга.

У Баварії біля Бад-Тольц лижника задавило дерево, яке зламалося під тиском снігу. У баварських горах Тейзенберг лавина вбила молоду жінку

В італійських Альпах загинули двоє альпіністів. Їхні тіла рятувальники виявили на висоті 2800 м гори Кристал'єра, що в Альпах на північ від Турина.

Другий найвищий рівень загрози лавин зараз діє на всій території австрійської землі Тіроль та в більшій частині баварських Альп.

Лижників попередили,уникати будь-яких спроб кататися за межами трас, а багато гірських доріг закриті через небезпеку лавин.

Італія охоплена хвилею холодної погоди - сніг досяг навіть Матери, що на крайньому півдні. Випав сніг і на горі Везувій поблизу Неаполя - що трапляється вкрай рідко.

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