В районі гори Гемба на Закарпатті загинув лижник-фрірайдер

Одного із заблукалих у горах лижників рятувальники ДСНС знайшли уже мертвим

У Закарпатській області в ніч на 7 січня заблукали п'ятеро лижників-фрірайдерів. Одного з них знайшли мертвим. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС.

Зазначається, що рятувальникам зателефонували троє туристів, які займалися лижним фрірайдом (катанням по незайманому снігу) в районі гори Гемба. Чоловіки розповіли, що загубилися через погані погодні умови. Їм порадили рухатися в сторону найближчого села, але лижники проігнорували рекомендації рятувальників і продовжили підйом на гору.

Рятувальники розповіли, що близько півночі двох з них вдалося знайти. Вони розповіли, що третій товариш не зміг продовжити маршрут і залишився чекати на допомогу. За наданими фрірайдерами координатами рятувальники знайшли місце, де мав перебувати їхній товариш, але виявили там тільки лижну маску і палиці. Об 11:50 в понеділок рятувальники знайшли його мертвим.

всі фото ДСНС

Також 6 січня о 20:20 стало відомо про зникнення ще двох інших лижників у тому ж районі. Один з них, 34-річний киянин, пізніше вийшов на зв'язок із рятувальниками і наступного дня о 15:40 його знайшли рятувальники у задовільному стані. Доля другого лижника поки що невідома, оскільки вони вирішили розділитися. Його зараз розшукують 16 рятувальників з Мукачевого, Міжгір'я та Нижніх Воріт.

Нагадаємо також, що 7 січня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила, що в Карпатах рівень лавинної небезпеки залишається високим.