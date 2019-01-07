ДСНС попередила про небезпеку сходження лавин у Карпатах

В понеділок, 7 січня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила, що в Карпатах рівень лавинної небезпеки залишається високим.

«У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – заявили в ДСНС.

Наголошується, що на період святкування Різдва Христового підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Нагадаємо, що за словами синоптиків, на Різдво, 7 грудня, на більшій території України очікується невеликий сніг з морозом 4-9 градусів вдень і до 12-16 градусів вночі. На дорогах ожеледиця. В Криму та Приазов'ї - хуртовини.

У вівторок та середу, 8-9 січня, продовжиться хмарна морозна погода, а на дорогах - ожеледиця.