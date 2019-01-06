Синоптики оприлюднили прогноз погоди на Різдво

На Різдво, 7 грудня, на більшій території України очікується невеликий сніг з морозом 4-9 градусів вдень і до 12-16 градусів вночі. На дорогах ожеледиця. В Криму та Приазов'ї - хуртовини.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

«На добу 7 січня хмарно. На більшій частині території країни невеликий сніг; вітер північно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 7-12°, на високогір'ї Карпат та півночі Лівобережжя до 16°; вдень 4-9° морозу. На дорогах ожеледиця», - йдеться в прогнозі.

У вівторок та середу, 8-9 січня, продовжиться хмарна морозна погода, а на дорогах - ожеледиця.

У західних, 8 січня і в східних та південних, 9 січня у центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 8-13°, у північних та центральних областях місцями 14-16° морозу; вдень 8 січня 5-10°, на півдні, заході, а 9 січня в Україні 2-7° морозу (на півдні близько 0°).

Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с, 9 січня в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

На 10-11 січня прогнозується у західних та північних областях невеликий, на решті території помірний сніг, вдень у південних областях з дощем.

Температура вночі 6-12°, вдень 2-8° морозу, у південних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.