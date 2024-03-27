У Дубровицькій та Клесівській громадах Сарненського району оголосили про завершення опалювального сезону. Теплопостачання припинять через підвищення середньодобової температури. Про це 27 березня повідомили в Рівненській ОВА.

Відтак, у Дубровицькій громаді опалення вимкнуть 30 березня, а в Клесівській громаді – 31 березня. Також у зв’язку із канікулами у Корецькій та Крупецькій громадах припинили подавати тепло у школи.

«Рішення про дату завершення опалювального сезону кожен орган місцевого самоврядування ухвалює самостійно. Погода тепла, тому очікуємо, що до кінця тижня більшість громад приймуть власні розпорядження про закінчення опалювального сезону», – зазначив заступник директора Департаменту ЖКГ, енергетики та енергоефективності ОДА Валерій Гуз.

Додамо, що у Рівному кінець опалювального сезону очікується, як тільки три дні поспіль середньодобова температура повітря буде вищою 8°С. У прес-службі Рівненської міської ради повідомили ZAXID.NET, що відповідне розпорядження вже готують.