Кістки були закопані у дворі житлового будинку

У дворі будинку на вул. Куліша, 7 у Львові виявили рештки кісток. Людські останки виявили у середу, 19 лютого, під час робіт в каналізаційній мережі, повідомила Львівська міськрада. Поліція проводить розслідування.

«Сьогодні під час заміни каналізаційної мережі у подвір’ї будинку на вул. Куліша, 7 працівники комунального підприємства виявили рештки кісток, схожі на людські. Про знахідку повідомили поліцію», – зазначено у повідомленні міськради.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліція вилучила рештки кісток і проводить досудове розслідування.

Ані міськрада, ані поліція більше нічого не повідомляє. Поки що нез’ясовано, як довго ці останки пролежали в землі. Також не уточнюють, скільки кісток знайшли, – однієї чи декількох людей.

Зазначимо, що вулиця Куліша до Другої світової війни називалася Сонячною, це був єврейський квартал. У період Голокосту вона прилягала до гетто. У каналізаційних мережах масово переховувалися від страти євреї. Одну з історій їхнього порятунку читайте тут.