Пожежу гасили близько двох годин

Ввечері 5 вересня у Червоноградському районі виникла пожежа в металевій сушці, де сушилось насіння. Вогонь знищив 20 тонн соняшникового насіння.

Займання виникло близько 11 вечора в металевій сушці на території фермерського господарства у с. Стоянів Червоноградського району. Вогонь спричинив густий чорний дим, що ускладнило роботу рятувальникам. Пожежу загасили близько 1 ночі.

«На момент прибуття пожежників до місця виклику із сушки вибивався густий чорний дим та було видно горіння всередині сушки. Внаслідок пожежі вогонь знищив 20 т соняшникового насіння та пошкодив зернову сушку на площі 60 м2», – повідомили в ДСНС Львівщини.

Пожежу гасили 50 рятувальників за допомогою 11 одиниць спецтехніки. Причини виникнення вогню встановлюють фахівці.