У Фінляндії сотні компаній оголосили про плани провести страйк проти запланованих урядом скорочень і змін умов праці. Страйк торкнеться фінських заводів норвезької компанії Nammo, що виробляють боєприпаси для України. Про це 20 січня повідомила «Європейська правда».

Індустріальна профспілка Фінляндії заявила, що почне щонайменше дводенний страйк з 1 лютого. У страйках братимуть участь 60 тис. робітників і 700 підприємств.

Страйк торкнеться і заводів Nammo, що виробляють боєприпаси для потреб України. Раніше вони не брали участі в акціях протесту. Дводенний страйк зупинить виробництво боєприпасів на трьох заводах компанії, а також на заводі з виробництва пороху в містах Лапуа, Састамала і Віхтавуорі.

Крім того, про наміри страйкувати заявила профспілка працівників публічного сектору і сфери соціального забезпечення JHL. Внаслідок цього обслуговування припиниться майже у всіх фінських аеропортах. У страйку беруть участь співробітники Finavia і Airpro.

Nammo – один із найбільших виробників боєприпасів у Європі, який допомогає Україні з артилерійськими снарядами. Минулого року уряд уклав кілька великих контрактів із виробником боєприпасів Nammo, включаючи найбільший контракт в історії компанії.