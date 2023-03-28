Норвезькому виробнику боєприпасів невистачає електроенергії через роботу TikTok

Норвезький виробник боєприпасів Raufoss Nammo повідомив, що не може збільшити вироблення боєприпасів для України і НАТО через дата-центр TikTok, який розташований неподалік і споживає занадто багато електроенергії. Про це пише видання The Guardian.

Виконавчий директор компанії Nammo, співвласником якої є уряд Норвегії, заявив, що заплановане розширення його найбільшого заводу в центральній Норвегії заблоковано через брак надлишку енергії, оскільки будівництво нового центру обробки даних TikTok монополізує електроенергію в регіоні.

«Ми стурбовані, оскільки бачимо, що нашому майбутньому зростанню заважає зберігання відео котів», – сказав генеральний директор Nammo.

За його словами, нині попит на артилерійські снаряди в 15 разів перевищує норму і європейській промисловості боєприпасів потрібно інвестувати 2 мільярди євро в нові заводи, щоб відповідати потребам України.

Місцевий постачальник електроенергії компанія Elvia підтвердила Financial Times, що електрична мережа не мала вільної потужності після того, як її розподілили для центру обробки даних за принципом «перший прийшов – першого обслужили». Додаткова ємність потребує часу, щоб стати доступною.

Видання пише, що міжнародні технологічні компанії та соціальні мережі стикаються з посиленим контролем над роботою величезних центрів, які використовуються для зберігання величезних обсягів даних. Ці центри споживають велику кількість енергії для живлення та охолодження серверів, на яких зберігаються фотографії, відео та інші хмарні дані клієнтів.