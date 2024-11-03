Трагедія сталася в аеропорту Гельсінкі-Вантаа

Внаслідок нещасного випадку на робочому місці в фінському аеропорту Гельсінкі-Вантаа загинув чоловік. Його затисло літаком, від чого він отримав несумісні із життям травми, повідомило у суботу, 2 листопада, видання Iltalehti із посиланням на поліцію.

За даними слідства, співробітник наземної служби аеропорту Aviator Finland загинув під час буксирування літака, який прямував з Гельсінки до Токіо. Під час транспортування літака за допомогою тягача чоловік опинився між фюзеляжем та транспортом для спорожнення вбиралень літака.

61-річного чоловіка на смерть розчавило частинами літака. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії. За даними поліції, підозр у кримінальному злочині немає.

У Finavia повідомили, що аеропорт надав кризову підтримку персоналу. Зазначимо, що в районі аеропорту Гельсінкі-Вантаа працює близько 15 тис. людей.

До слова, в аеропорту Токіо, куди мав летіти літак, що розчавив чоловіка, у січні зіткнулися два літаки, внаслідок чого зайнялася масштабна пожежа. Літак Japan Airlines (9201.T) Airbus (AIR.PA) A350 спалахнув через тертя з асфальтом після приземлення в аеропорту Ханеда. Через те, що літак втратив керування, він врізався в літак берегової охорони.