Державному «Фонду енергоефективності» забракло грошей на програму відновлення житла після російських обстрілів. Лічильник доступних коштів на програму «ВідновиДІМ» на офіційному сайті фонду показує нулі. На це звернули увагу аналітики проекту «Житло» громадянської мережі «Опора».

Зазначається, що фонд надалі не прийматиме нових заявок на участь у цій програмі, натомість реалізовуватиме лише проєкти, що були схвалені до того, як кошти закінчились.

«Офіційного рішення про припинення прийому заявок ще не було, але нулі на офіційному сайті – демонструють тривожну ситуацію. Призупинення цієї програми означає відсутність можливості для ОСББ відновлювати у своїх будинках вікна, двері, дахи, фасади, інженерні системи після російських обстрілів, які, на превеликий жаль, не припиняються», – йдеться в повідомленні «Опори».

Ситуацію можливо врятувати, якщо уряд цьогоріч поповнить статутний капіталу фонду енергоефективності з державного бюджету. Брак грошей на «ВідновиДІМ» та інших програм фонду виник через те, що держава з різних причин не фінансувала їх ще від 2021 року.

«Європейська комісія може розглянути можливість додаткового фінансового внеску до статутного капіталу Фонду енергоефективності у 2025 році, але це залежатиме від того, чи виділить уряд України власні ресурси. І це справедливо, маємо не лише сподіватись на підтримку Європейських партнерів, а й самі шукати можливості для того, аби робити хоча б мінімальні внески», – зазначили аналітики.

Низка громадських організацій на початку лютого звернулась до уряду з проханням вжити заходів щодо виділення з державного бюджету 1 млрд грн для поповнення статутного капіталу «Фонду енергоефективності». Наразі у Кабміні відповіли, що вивчають це питання.

Програму «ВідновиДІМ» запустили в Україні у листопаді 2022 року за фінансової підтримки Європейського Союзу. Пілотний етап на 100 % фінансувався Європейським Союзом, а згодом був запроваджений механізм співфінансування 80 на 20, де 80 % становило фінансування Євросоюзу, а 20 % – України. Це були гроші, які Фонд вивільнив з резервів статутного капіталу.

Програма давала можливість ОСББ відбудувати будинки, пошкоджені внаслідок війни.

До слова, у Львові є кілька міських програм з ліквідації наслідків російських обстрілів. Зокрема, діє програма «Візьми будинок під опіку». З повним переліком компаній, які долучилися до відновлення пошкоджених споруд, можна ознайомитись за посиланням.