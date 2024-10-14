Журі фотофонкурсу «Вікі любить Землю» оголосило переможців 2024 року серед західних областей. Серед усіх регіонів України обрали найкращі світлини природи Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей та міста Києва.

Львівщину представляє камінь-останець сарматського віку із Підкаменя, що неподалік монастиря. Цей 17-метровий мегаліт є ерозійним останцем морських рифів Товтрів або Медоборів. Багато століть на ньому проводили язичницькі культові ритуали, у княжі часи він був основою храму-фортеці, а вже в сучасні часи біля каменя проводили музичні фестивалі. Біля нього є монастир, відомий центр паломництва з XV ст.

Переможцями конкурсу за областями стали такі світлини:

Зірки над Каменем. Ерозійний останець морських рифів Товтрів або Медоборів Сарматського віку. Львівська область. Автор — Вадим Юник.

Вид на гори Жандарми та Близниці з півночі. Свидовецький заповідний масив. Закарпатська область. Автор — Estolyarov.

Очеретянка лучна на стеблі очерету. Чистилівський орнітологічний заповідник. Тернопільська область. Автор — Любомир Матвіїв.

Шишкові пагорби в осінній ранок над Дністром. Чернівецька область. Автор — Сергій Зисько.

Надвірнянські скелі в осінніх барвах. Заповідна територія на півночі від міста Надвірна. Івано-Франківська область. Автор(-ка) — Katewari.

Троє на квітці. Парк «Березовий гай». Київ. Автор — Сергій Мірошник.

Переможців з інших областей оголосять згодом. Зазначимо, що в українському конкурсі «Вікі любить Землю» 2024 взяли участь 107 учасників та учасниць, які завантажили понад 6440 фото пам’яток природи України. За кількістю завантажених світлин Україна посіла друге місце з-поміж понад 50 країн світу. Однією з цілей фотоконкурсу є створити якнайширшу базу світлин та відео природоохоронних територій, щоб доповнити ними статті Вікіпедії.