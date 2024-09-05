Інцидент стався в ліцеї імені Іван Пулюя в Івано-Франківську

У ліцеї імені Іван Пулюя в Івано-Франківську виник скандал: ученицю 9 класу не пустили на урок через її одяг. В Офісі освітнього омбудсмена відзначили, що ліцей порушив право учениці на освіту, а в департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради пояснили ситуацію «недокомунікацією» між вчителями та учнями закладу.

Про інцидент 4 вересня повідомила мати учениці ліцею ім. Івана Пулюя Ольга Ярошевич. За її словами, доньку не допустили до навчання через нібито «неналежний вигляд».

«28 серпня класний керівник довів до відома батьків, що тепер у них офіційний дрес-код. Обґрунтувавши причину, чому моя донька не буде його дотримуватись, отримала відповідь про білий верх та чорний низ. Одягнула моя доня те, що є у наявності, але ні, для даного закладу цього мало. Має бути діловий стиль», – написала прикарпатка у Facebook.

Жінка показала світлину доньки, одягненої у спортивні штани та кофту, і зазначила, що працівники закладу під час уроку відправили доньку додому перевдягатися.

У цьому вбранні ученицю 9 класу не пустили на урок. Фото Ольги Ярошевич

В адміністрації ліцею відповіли, що донька Ольги Ярошевич пішла додому сама, а інших учнів, одягнених не за дрес-кодом, також відправили додому перевдягатися за згодою батьків.

«Щоранку в ліцеї здійснюється моніторинг спізнень та дотримання однострою. Ліцейна форма запроваджена впродовж багатьох років, і при вступі до ліцею всі батьки та ліцеїсти ознайомлюються з правилами та дають письмову згоду на дотримання цієї вимоги», – повідомили в школі.

На інцидент відреагували в Офісі освітнього омбудсмена. Там зазначили, що заборона відвідувати заняття через відсутність шкільної форми є порушенням права учня на освіту.

«Якщо учня відсторонили від уроків “через обов’язкову шкільну форму”, то відповідальність за життя і здоров’я учня на цей час несе та людина, яка здійснила цю незаконну дію. Добре, що в цей час ракета не прилетіла до Франківська, інакше людина, яка відправила додому учнів, несла би кримінальну відповідальність за дітей», – додали правозахисники.

У департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради підтвердили, що одяг для школи не може бути причиною позбавлення дитини права на освіту, однак зауважили, що через здобуття школою статусу закладу спеціалізованої освіти наукового профілю він може мати певні вимоги до зарахування учнів.

«Директор закладу пояснив, що у ліцеї дійсно існують певні рекомендації щодо одягу здобувачів освіти, які прописані та доведені до відома учасників освітнього процесу та їх батьків. Також керівник наголосив, що ці правила не є нововведенням», – зауважили в департаменті освіти.

У мерії додали, що за інформацією вчителів та школярів ліцею ім. Івана Пулюя, ніхто не мав наміру виганяти ученицю чи ображати її, і назвали ситуацію «недокомунікацією».