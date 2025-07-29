Автівки були припарковані на різних вулицях міста

В Івано-Франківську затримали 19-річних жителів Калуського району, які викрадали автомобілі на різних вулицях міста. Прикарпатцям загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 29 липня, першу автівку – ВАЗ-2105 – викрали вночі 19 липня з парковки біля будинку на вулиці Євгена Коновальця.

«Зловмисники заздалегідь розподілили ролі: один із них пошкодив вікно водійських дверцят, проник до салону та за допомогою підручних засобів завів авто, натомість інший контролював ситуацію ззовні. Після цього на викраденому автомобілі обидва втекли з місця події», – зазначили правоохоронці.

Невдовзі прикарпатці викрали ВАЗ-2103, припаркований на вулиці Галицькій в Івано-Франківську. 19-річних злодіїв на викраденому автомобілі виявили між селами Нова Гута та Грабівка Калуського району. Зловмисники намагалися втекти від правоохоронців через ліс, втім їх зупинили і затримали.

За незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 2 ст. 289 КК України), їм загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна або без неї.