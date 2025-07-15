Івано-Франківська обласна філармонія імені Ірини Маланюк заснована у 1940 році

Департамент розвитку громад, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА оприлюднив тендер на будівництво газової котельні для обласної філармонії імені Іри Маланюк на вул. Леся Курбаса, 3. Очікувана вартість закупівлі – 7,6 млн грн.

За інформацією Prozorro, торги відбудуться 28 липня з мінімальним кроком пониження ціни у 38 тис. грн. З переможцем аукціону укладуть договір, строком до 31 грудня 2026 року.

Майбутній підрядник має прокласти каналізацію, труби та газопроводи, встановити термостат, радіатори, вентилятори і три газові котли. Окрім облаштування котельні, передбачено утеплення фасаду та капітальний ремонт сходів в будівлю філармонії.

Зазначимо, Івано-Франківська обласна філармонія імені Ірини Маланюк заснована у 1940 році. Вона розміщена у будівлі, зведеній 1891 року в пишному архітектурному стилі за проєктом інженера міської залізниці Юзефа Лапінського. У 2011 році на реставрацію філармонії спрямували 12,7 млн грн. Тепер основний зал вміщує 380 глядачів.