Опалювальний сезон почнеться 2 листопада

У понеділок, 2 листопада, в Івано-Франківську розпочнеться опалювальний сезон. Централізоване теплопостачання з’явиться у житлових будинках на території громади.

«З понеділка у Франківську розпочнеться опалювальний сезон, запрацює централізоване опалення. Дещо згодом, четвер-п’ятниця, запрацює котельня для 5-ї, 11-ї школи, а також для ліцею №3», – розповів міський голова Руслан Марцінків.

Нагадаємо, 27 жовтня тепло подали до лікарень і пологового будинку міста, також опалювальний сезон вже розпочався у деяких дитсадках.

Торік опалювальний сезон в Івано-Франківську офіційно розпочався 28 жовтня та тривав до 1 квітня.

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