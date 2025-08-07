Схема діяла у дитсадку упродовж 2022–2024 років

Правоохоронці викрили схему привласнення грошей з бюджету міста у дитячому садку Івано-Франківська. Колишній директорці ДНЗ та її спільниці загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 6 серпня, директорка франківського дитсадка упродовж 2022–2024 років організовувала схему незаконного нарахування заробітної плати працівникам, які фактично перебували за кордоном і не виконували свої трудові обов’язки.

«До махінацій вона залучила працівницю, яка вносила неправдиві відомості у табелі обліку робочого часу. На підставі цих документів з бюджету було безпідставно виплачено понад 920 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Ексдиректорці ДНЗ та її працівниці оголосили підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (службове підроблення та привласнення чужого майна за попередньою змовою групою осіб). Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі.