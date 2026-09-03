Роботи на вул. Яна Матейки ведуться без дозволу мерії

В Івано-Франківську знесли приватний будинок на вул. Яна Матейки. Руслан Марцінків заявив, що на проведення робіт дозвільних документів не було, подробиці інциденту встановлює прокуратура.

Йдеться про будівлю на вул. Яна Матейки, 42. Вона розташована між двома пам’ятками архітектури XIX століття – будинками №40 і №44, які є елементами цілісного історичного ареалу.

У серпні довкола будинків з’явився паркан, після чого Руслан Марцінків сказав, що їх власники не зверталися до мерії з намірами про будівництво, яке, за словами посадовця, неможливе без містобудівної документації, зокрема детального плану території.

Водночас в Івано-Франківській міськраді наголосили: якщо на цій території плануватимуть будь-які зміни або нове будівництво, проєкти мають бути заздалегідь погоджені з органом охорони культурної спадщини.

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У середу, 2 вересня, франківець Ростислав Шпук оприлюднив фото будівельних робіт на вул. Яна Матейки. На світлинах видно, як будинок №42 зносять важкою технікою.

У четвер, 3 вересня, на інцидент відреагували в Івано-Франківській обласній прокуратурі. Там заявили, що виявили порушення пам’яткоохоронного законодавства.

«Дозволи на проведення будівельних робіт на цій території – відсутні, а охоронні договори на вказані об’єкти з органом охорони культурної спадщини не укладалися», – зазначили правоохоронці.

Наразі прокурори з’ясовують наявні містобудівні обмеження щодо забудови цієї ділянки. Паралельно скерували запити для отримання необхідних документів до Івано-Франківської міськради, РДА, Управління культури, національностей та релігій ОВА, Державного науково-реставраційного управління області та Івано-Франківського ОБТІ.