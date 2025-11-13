Люди перекрили рух транспорту на вулиці Надрічній

У четвер, 13 листопада, кілька десятків власників домашніх СЕС влаштували акцію протесту біля офісу ТОВ «Прикарпатенерготрейд» в Івано-Франківську. Щоб повернути гроші, які компанія заборгувала за вироблену по «зеленому тарифу» електроенергію, люди на деякий час перекрили рух транспорту на вулиці Надрічній.

Учасники протесту розповіли «Галці», що борги постачальника електроенергії «Прикарпатенерготрейд» перед власниками сонячних електростанцій тягнуться з 2022 року. Люди неодноразово писали звернення у компанію, НКРЕКП і до Міністерства енергетики, однак це не дало результатів. На нараді в Івано-Франківській ОВА 1 жовтня ТОВ «Прикарпатенерготрейд» доручили розрахуватися з власниками СЕС до 1 листопада. Однак цього не сталося і прикарпатці вийшли на акцію протесту.

«Нам кажуть, що грошей нема, бо “Укренерго” не перераховує, хоча договори в нас укладені саме з “Прикарпатенерготрейдом”. Вони серпень закрили, але вересень лишився в боргу. А за 2022 рік нам взагалі не перерахували», – сказав учасник акції Василь.

За словами виконавчого директора «Прикарпатенерготрейду» Володимира Смолія, компанія боргує власникам домашніх сонячних станцій близько 309 млн грн.

«Причиною є системні збої у фінансуванні з боку “Укренерго”, яке винне нашому товариству близько 350 млн грн. Ми частково покриваємо зобов’язання власним коштом, але цього недостатньо. Сподівається на ухвалення нового тарифу НКРЕКП, який дозволить відновити повні виплати до кінця 2025 року», – пояснив посадовець.

На Прикарпатті діють понад 6,5 тис. домашніх сонячних електростанцій, які підключені до системи «зеленого тарифу».

За даними Youcontrol, «Прикарпатенерготрейд» зареєстрований у 2018 році, належить Тарасу Гнатюку – ексдепутату Галицької міськради від ВО «Батьківщина».