Ескіз проєкту приватного пологового будинку в Івано-Франківську

Депутати Івано-Франківської міськради проголосували за дозвіл на розробку детального плану території під перший приватний пологовий будинок. Будуватимуть його в межах вулиць Ленкавського – Гурика. За задумом інвестора – київської компанії «Інвест-Актив», це буде сучасний центр матері та дитини з пологовим будинком. Підтримали рішення депутати одноголосно під час сесії, у п'ятницю, 26 листопада.

Збудувати приватний пологовий будинок у Івано-Франківську хочуть біля міського озера в межах вулиць Ленкавського – Гурика. Підтримав ідею будівництва і міський голова Руслан Марцінків.

«На мою думку, приватний пологовий будинок у місті повинен бути. І якась альтернатива, щоб жінки народжували в нормальних умовах. Щодо будь-якої іншої забудови на цій ділянці – то я категорично проти», – сказав Руслан Марцінків.

Також мер пообіцяв, що під час затвердження детального плану території, на сесію міської ради запросять інвесторів, які детально представлять проект.

Інвестором приватного пологового будинку у Івано-Франківську є київська компанія «Інвест-Актив». Передбачається, що на першому етапі проекту інвестиції складуть понад 300 млн грн. Першочергово буде обладнано діагностичний центр, пологовий будинок з сімейними палатами, де разом із породіллями зможуть постійно перебувати близькі та родичі, хірургічне відділення та служба екстреного реагування. На другому етапі проекту планується будівництво стаціонару для лікування дітей та дорослих.

За даними YouСontrol компанія з управління активами «Інвест-Актив» належить киянину Олегу Париляку.